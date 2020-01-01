ماس كهربائي وراء حريق مخزن بالتوفيقية في وسط البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة التوفيقية بوسط البلد.وتبين أن العقار على مساحة 80 مترًا بالطابق الثامن لعقار بمنطقة التوفيقية بوسط البلد، وأن سبب الحريق ماس كهربائي.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار بمنطقة التوفيقية، وانتقل اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية بالقاهرة، وبصحبته رجال الحماية وسيارات إطفاء إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات.‎حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.