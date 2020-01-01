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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات الحدود الأفغانية تتسلم شحنة مساعدات طبية أوروبية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:04 م
شحنة مساعدات طبية
شحنة مساعدات طبية
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استلمت قوات الحدود الأفغانية اليوم الاثنين، شحنة من المساعدات الطبية والمعدات الوقائية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة أصدر بيانا رسميا ذكر فيه أن الشحنة تضمنت أجهزة قياس للحرارة بالأشعة تحت الحمراء وأقنعة التنفس n95 وقفازات ومواد للتعقيم، معربًا عن شكره للمساعدات المالية التي قدمها الاتحاد.

وأضافت القناة أنه من المفترض أن تستخدم الأجهزة في نقاط التفتيش الحدودية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والجمارك الأفغانية، وذلك في إطار كبح انتشار العدوى داخل البلاد من خلال الوافدين إليها.

من جانبه، قال بيير مياودون سفير الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، إن دعم المنظومة الأوروبية لقوات الحدود الأفغانية يأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتقوية الحدود الإقليمية الأفغانية، مضيفًا أن هذه المساعدات تأتي إلى جانب منح أفغانستان 146 مليون يورو لمكافحة الجائحة الوبائية فور انتشارها.

يذكر أنه بلغ إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أفغانستان 35 ألفا و503 حالة، فضلا عن 183ر1 حالة وفاة.

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