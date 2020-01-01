مقتل 3 عناصر من داعش بريف حلب الشمالي

استهدفت طائرة مسيرة بدون طيار، ظهر اليوم الاثنين، سيارة في شمال بلدة احتيملات بريف حلب الشمالي، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص كانوا بداخل السيارة وتدمير السيارة بشكل كامل.وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن القتلى يرجح أنهم قيادي في تنظيم داعش الارهابي واثنين من مرافقيه، كما يرجح أن الطائرة التي استهدفت السيارة تابعة للتحالف الدولي.وكان المرصد السوري قد وثق أواخر شهر يونيو الماضى، مقتل شخصين اثنين أحدهما يعمل ضمن المجلس المحلي لاخترين، جراء استهداف دراجة نارية كانا يستقلاها عند أطراف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، فيما يرجح أن الاستهداف جرى عبر طائرة مسيرة.