رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن ولوكسمبورج يبحثان جهود منع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:04 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير خارجية لوكسمبرج جان أسلبورن، الجهود المبذولة لترجمة الموقف الدولي الرافض لضم إسرائيل أراضٍ فلسطينية بما يمنع تنفيذ القرار ويعيد إطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي.

واستعرض الجانبان -في اتصال هاتفي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الإثنين- المواقف والتحركات الإقليمية والدولية للحيلولة دون تنفيذ قرار الضم، مؤكدين رفضهما لخرق القانون الدولي وتقويض حل الدولتين.

وأشاد الصفدي بمواقف لوكسمبرج الصريحة في التحذير من خطر الضم، وتأكيد رفض الاعتراف بأي تغيير تحاول إسرائيل فرضه على وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أهمية الدور الأوروبي في جهود منع الضم وفتح أفق حقيقية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي.

من جهته، أشاد وزير خارجية لوكسمبورج بالدور الأردني الذي يقوده عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

موضوعات متعلقة

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

«كاف» يقرر إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد عبر شركه مصر العليا

حيل سحرية تجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى في ظل كورونا

حقيقة تأثير زيت الخروع على الرجال

العلاج الهرموني التعويضي أكثر مقاومة للعدوى البولية لدى النساء

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

«شعر التفعيلة من البنية إلى الدلالة».. إصدار جديد يناقش القضية الفلسطينية

«النيل الثقافية» تناقش «بالضبة والمفتاح» الأربعاء

الثقافة للجميع.. 6 كتّاب صغار في جلسة «نكتب مستقبلنا»

جرجس شكري: «قصور الثقافة» أصدرت 24 عنوانًا أثناء أزمة كورونا