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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

559 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت.. ولا وفيات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:02 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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ذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 559 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 59 ألفا و763 حالة، دون تسجيل حالات وفاة لأول مرة منذ فترة طويلة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي: إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث لمعرفة أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 138 حالة، مشيرا إلى إجراء 3355 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 462 ألفا و704 مسحات.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين، الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت الكويت قد سجلت أمس الأحد، حالة وفاة واحدة، و300 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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