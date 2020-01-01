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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين البحر الأحمر» تعلن أسماء 17 من مستحقي وحدات التسوق المتنقلة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:02 م
المهندس ربيع إسماعيل
المهندس ربيع إسماعيل
كتب- علي عواد
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أعلن المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، عن أسماء المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات تسويقية متنقلة بالمرحلة السادسة بمدن الغردقة والقصير والشلاتين.

وأكد وكيل وزارة تموين البحر الأحمر، في بيان له، أنه في حالة عدم رغبة أي متقدم في استكمال الإجراءات يقوم بكتابة طلب اعتذار رسمي أو طلب تأجيل، وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن الأسماء.

وأهاب وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، بالمواطنين سرعة التوجه لمقر الجهاز التنفيذى للمشروع بالوزارة لاستكمال الإجراءات لاستلام الوحدات التسويقية.

وأوضح المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين البحر الأحمر، أن أسماء الحاصلين على وحدات التنسيق المتنقلة هم: "أحمد سيد صابر، أحمد يحيى أحمد، إدريس سعدى النوبى، أكرم عياد شفيق، إيمان عبدالله محمد، جلال عبدالله عبدالعظيم، حسن أحمد حسن، حمدى كامل عبد الغنى، طه حسين عبيد، عاطف أيوب عبد العاطى، على صادق أبو المجد، محمد أبوالحسن أحمد، محمد حسانين عبدالعظيم، محمد صدقى محمد، محمد عوض الله مصطفى، محمد عيد قطب، ومختار عادل مختار، ومشهور جمال.

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