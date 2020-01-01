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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية الأزهرية: امتحان اللغة الأجنبية الثانية مطابق للمناهج

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:13 م
الشيخ خميس محمد
الشيخ خميس محمد
هبه عويضه
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أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي.

وتفقد الشيخ خميس محمد محمد، الوكيل الشرعي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجنة معهد بنين المدينة المنورة، والتي تضم طلاب وطالبات معاهد: المدينة المنورة، وفتيات مكة المكرمة، وفتيات أحمد عرابي؛ للاطمئنان على انضباط اللجان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتزامن ذلك مع متابعة عبده مخلوف مدير إدارة شرق التعليمية لأعمال الامتحانات، وبمرافقة محمود جمال مسئول الأمن بالمنطقة.

وخلال متابعة الوكيل الشرعي للجان الامتحان، حث الطلاب والطالبات على البعد عن الغش، والتركيز في المذاكرة، وعدم التشتت؛ حتى تتوج ثمرة جهودهم بالنجاح، واطمأن على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع.
الشيخ خميس محمد محمد
الشيخ خميس محمد محمد
الشيخ خميس محمد محمد
الشيخ خميس محمد محمد
الشيخ خميس محمد محمد
الشيخ خميس محمد محمد

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