مركز أبحاث تركي: «حد الجوع» تضاعف 5 مرات خلال حكم أردوغان

أعد مركز الأبحاث التركي "Bisam" تقريرًا حول مستوى الجوع خلال حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأوضح التقرير من خلال مركز للأبحاث المتعلق بحد الفقر في النصف الأول من عام 2020، أن العائلة التركية المكونة من أربعة أفراد كانت تستطيع في 2003 الحصول على التغذية يوميًا بحد أدنى بمبلغ 15.2 ليرة.وأظهر التقرير أن الأسرة التركية الآن تحتاج إلى ما لا يقل عن 79.81 ليرة في اليوم الواحد لتوفير السلع الأساسية الصحية، في حين أن الأسرة الواحدة تحتاج في الشهر الواحد للتغذية فقط ما يقرب من حوالي 2394 ليرة.