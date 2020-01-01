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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مركز تطوير التعليم بجامعة القناة يستعد لتنسيق الثانوية العامة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:05 م
مكتب تنسيق الثانوية
مكتب تنسيق الثانوية العامة
مصطفى دياب
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قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تستعد بكامل إمكانياتها لانطلاق موسم التنسيق لطلاب الثانوية العامة، الذي يبدأ بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة.

حيث قامت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، يرافقها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتفقد مركز تطوير التعليم بالجامعة وذلك للوقوف على آخر استعدادات المركز للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وكان في استقبالهما الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بالمركز.

وشددت الدكتورة ماجدة هجرس على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة التي تضمن التباعد وعدم وجود تزاحم، حيث تمت زيارة عدد القاعات التي يتم استقبال الطلاب بها وتقليل نسبة الإشغال بكل قاعة إلى ٢٥٪ فقط، كما سيتم توفير أماكن للانتظار تحقق التباعد مع وجود قاعة داخل المركز لانتظار عدد محدد من الطلاب.

وسيقوم إداريين من المركز بعملية إدخال البيانات للطلاب مع تقديم كافة الإرشادات اللازمة للطلاب.

وتعكف الجامعة في الفترة القادمة لعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة خطة العمل وسط الإجراءات الاحترازية خلال فترة التنسيق بمراحلها المختلفة.

كما قامت الجامعة بتوفير ٣ قاعات كبرى داخل المركز بسعة ٢٠ جهازا فقط بالقاعة، وذلك تحقيقا للإجراءات الاحترازية.

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