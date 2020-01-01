«عباس» يطلع «شكرى» على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية، سامح شكري، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة، وخطة الضم الإسرائيلية.واستقبل الرئيس محمود عباس، "شكري"، اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وتطرق الطرفان إلى الجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام إسرائيل بتنفيذ خطط الضم.من جانبه، أكد شكرى موقف مصر الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس، دعم بلاده ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة سيادة الرئيس محمود عباس.