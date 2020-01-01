ارتفاع مصابي كورونا في ليتوانيا إلى 1947 حالة

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) التابعة لحكومة ليتوانيا، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات الإجمالية بالفيروس في البلاد إلى 1947 حالة.ونقلت وكالة أنباء روسية، عن الغرفة، أنه جرى خلال الـ24 ساعة الأخيرة تأكيد 15 إصابة جديدة بالمرض، كما تعافى 1601 شخص منذ بداية الوباء، وتوفي 80 شخصا.وأوضحت أنه تم أمس الأحد، إجراء 1054 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا، فيما تم إجراء 482607 اختبارات منذ بدء تفشي الوباء.يذكر أنه تم فرض نظام الحجر الصحي في ليتوانيا يوم 16 مارس الماضي، وقررت الحكومة إلغاءه في 17 يونيو، مع الحفاظ على حالة الطوارئ المعلنة على مستوى الدولة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.