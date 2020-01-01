2414 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية اليوم الإثنين، عن تسجيل 2414 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد المصابين حتى الآن 276 ألفا و202 حالة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري - في تصريح أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية - إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 240 ألفا و87 حالة، فيما بلغ عدد المتوفين 14 ألفا و405 أشخاص.من جهته، أوضح مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي أن من بين كل ألف شخص مصاب بكورونا، هناك 500 شخص دون أعراض، و350 حالة خفيفة، و150 شخصا يرقدون في المستشفى.وفي تدوينة على موقع إنستجرام حول الإحصائيات التي قدمها الرئيس حسن روحاني حول اصابة حوالي 25 مليون إيراني بفيروس كورونا، قال رئيسي"هذا تقدير وليس اختبارًا مصليًا لتشخيص كورونا".