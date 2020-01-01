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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم »صوتك مسموع» على 100% استجابة للمواطنين بأسيوط

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:55 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محمد أبوشادي
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كرم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فريق مبادرة "صوتك مسموع" بالمحافظة، لدورهم في تسريع الاستجابة السريعة لشكاوى ومقترحات المواطنين، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتلقي شكاوى المواطنين عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، تفعيلًا لتوجيهات الدولة لحل مشاكل المواطنين وفتح قنوات تواصل معهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس محمد لبيب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع ونفيسة عبدالسلام مسئول مبادرة "صوتك مسموع" بمحافظة أسيوط وفريق عمل المنظومة بالمراكز والأحياء.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية التواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم واستفساراتهم ومقترحاتهم بصفة مستمرة والتعامل معهم وايجاد الحلول من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها مبادرة "صوتك مسموع" في التعامل مع الشكاوى والمقترحات التي تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها والذى أكد تفاعل فريق المبادرة ورؤساء المراكز والأحياء في العمل بجدية مع الشكاوى، مشددًا على ضرورة متابعة الشكاوى وإيجاد الحلول لها، موجهًا الشكر لفريق عمل المبادرة بالمحافظة وبكافة المراكز لقيامهم بحل الشكاوى التي وصلت للمنظومة بنسبة 100 % خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وطالبهم ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

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