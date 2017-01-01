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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

14.6 مليون جنيه أرباح «المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:55 م
الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
علا غزال
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ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية رقم 3، 4 لسنة 2020 للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي بداية الاجتماع وجه وزير النقل بضرورة قيام الشركة بالاستغلال الأمثل للمعدات التي تم تدعيهما بها خلال الفترة الحالية بتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن شركة الصيانة الذاتية هي الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في مجال استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة باعادة تدوير طبقات الرصف والتي تعتبر هي مستقبل مشروعات صيانة الطرق بالدولة، وكذلك ضرورة دفع الأعمال بأقصى طاقة ممكنة مع العمل المستمر على تدريب الكوادر من العاملين بالشركة ومنحهم فرص للتعرف على أحدث أساليب الصيانة بالدول الرائدة في هذا المجال مع الحفاظ على هذه الكوادر الفنية المتخصصة خاصة وأن الشركة تقوم بتنفيذ خطة طموحة خلال العام المالي الحالي 2020 والتي تستهدف تحقيق انتاج بنحو مليار جنيه، كما قامت الشركة بعرض خطة تطوير طموحة خلال الاجتماع تتواكب مع الطفرة الكبيرة في مجال الطرق في مصر.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما نفذته الشركة من أعمال حيث بلغت إيرادات الشركة نحو 92 مليون جنيه وحققت أرباحا قدرها 14.6 مليون جنيه خلال عام 2019 مقابل إيرادات 54.7 مليون جنيه وأرباح 6.11 مليون جنيه خلال 2018.

كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31122019 بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بالاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بنطاق عمل الشركة.

يذكر أن شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي إحدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتية لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.

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