مترو الأنفاق يعلن عودة حركة القطارات بالخط الثانى

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن انتظام حركة القطارات بالخط الثاني فى الاتجاهين شبرا الخيمة - المنيب، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن تعطل أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثاني.وقال إنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاح العطل وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها مع الدفع بعدة قطارات فارغة من الركاب بعدد من محطات الخط الثاني لامتصاص أى زحام ناتج عن العطل.وأكد أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أى أعطال مفاجئة قد تحدث.