وزير العدل يزور رئيس مجلس القضاء الأعلى

زار المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة له بمناسبة بلوغه سن التقاعد الشهر القادم.وقال المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، أن وزير العدل قدم درع الوزارة لرئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تكريما له لمجهوداته في رعاية مصالح القضاء المصرى طوال فترة خدمته وتقلده رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ومن جانبه قدم رئيس محكمة النقض درع مجلس القضاء الأعلى لوزير تقديرا له، وذلك في حضورأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات محكمة النقض والاستئناف.وهنأ الوزير أعضاء المجلس الجدد الذين حضروا اللقاء بحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام - عضو مجلس القضاء الأعلى، وتم تبادل الحديث عن الفترة القادمة والاستعداد للعام القضائي الجديد.وتمت هذه الزيارة بصورة غير مسبوقة تأكيدا على التعاون التام القائم بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لصالح القضاء المصري الشامخ في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.