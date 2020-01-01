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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل يزور رئيس مجلس القضاء الأعلى

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:53 م
عمر مروان وعبد الله
عمر مروان وعبد الله عصر
محمد عيسي
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زار المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة له بمناسبة بلوغه سن التقاعد الشهر القادم.

وقال المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، أن وزير العدل قدم درع الوزارة لرئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تكريما له لمجهوداته في رعاية مصالح القضاء المصرى طوال فترة خدمته وتقلده رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ومن جانبه قدم رئيس محكمة النقض درع مجلس القضاء الأعلى لوزير تقديرا له، وذلك في حضور
أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات محكمة النقض والاستئناف.

وهنأ الوزير أعضاء المجلس الجدد الذين حضروا اللقاء بحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام - عضو مجلس القضاء الأعلى، وتم تبادل الحديث عن الفترة القادمة والاستعداد للعام القضائي الجديد.

وتمت هذه الزيارة بصورة غير مسبوقة تأكيدا على التعاون التام القائم بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لصالح القضاء المصري الشامخ في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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