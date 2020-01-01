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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة كورية تبدأ إنتاج مادة الأجسام المضادة لكورونا في سبتمبر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:50 م
أ إنتاج مادة الأجسام
أ إنتاج مادة الأجسام المضادة لكورونا
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أعلنت شركة كورية جنوبية للأدوية اليوم الإثنين اعتزامها البدء في الإنتاج التجاري لمادة الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سبتمبر القادم.

وتخطط الشركة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني - لاتخاذ إجراءات للحصول على ترخيص استخدام الطوارئ في حال وجود نتائج مثمرة في المرحلة الثانية من التجارب السريرية لمادة الأجسام المضادة التي تعالج فيروس كورونا.

وقال رئيس الشركة سيو جونج - جين - في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم - إنه يهدف إلى بدء الإنتاج التجاري من خلال تركيز الجهود على التجارب السريرية.

وتطور الشركة مادة الأجسام المضادة لفيروس كورونا حاليا، وقررت ضخ 300 مليار وون (24.9 مليون دولار) في البحث والتطوير.

وحصلت سيلتريون في يوم 17 يوليو على الموافقة على المرحلة الأولى من التجارب السريرية من قبل وزارة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية، ومن المتوقع أن يتم حقن متطوعين أصحاء بالمادة في هذا الأسبوع.

وفي حال نجحت الاختبارات الأولية التي يجب إكمالها بحلول الربع الثالث من هذا العام، ستقوم الشركة بإجراء التجارب السريرية للمرحلتين الثانية والثالثة بعد ذلك، وبدء الإنتاج التجاري خلال النصف الأول من العام القادم.

ومن المخطط أن تشمل المرحلتان الثانية والثالثة من التجارب السريرية ما يتراوح بين 200 و300 متطوع، وألفين إلى 3 آلاف متطوع على التوالي.

وأضاف رئيس الشركة أن شركته ستدخل في الإنتاج التجاري للمادة في مصنعها في منطقة سونج دو بمدينة إنتشون اعتبارا من سبتمبر القادم، حتى حقن المصابين بكورونا بها في أعقاب منح ترخيص استخدام الطوارئ، أو الحصول على التراخيص في النصف الأول من العام القادم.

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