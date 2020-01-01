35 ألفا و503 إصابات بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 35503 حالات.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 1183 شخصا، في حين بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 23663 حالة.وأضافت القناة الأفغانية، أنه تم تسجيل 14371 إصابة في العاصمة كابول وحدها، في حين أعلنت سلطات إقليم "هيرات" تسجيل 5313 إصابة.