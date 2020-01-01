«صحة المنوفية» ترفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات استعدادًا للعيد

أفاد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشئون الصحية بأنه تم منع جميع الراحات للفرق الطبية وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات قبل وأثناء فترة عيد الأضحى وتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المستشفيات وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، فضلًا عن إعداد غرفة عمليات لهيئة الإسعاف والرعاية الحرجة والعاجلة تعمل على مدار 24 ساعة.وأكد على توافر كميات كافية من الأدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته، وتواجد أطقم الأطباء النوبتجية بالأقسام الحرجة، وكذا وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة (أشعة، معمل، بنك الدم) طوال أيام العيد.وقد تم إعداد خطة لقطاع الطب الوقائي وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين وشرطة المرافق بالمحافظة لعمل حملات موسعة للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والتفتيش على المحلات التجارية والغذائية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن تكثيف الحملات على السلخانات ومجازر اللحوم للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكيد على انتظام حضور الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بكافة المستشفيات، وكذا تشديد الرقابة على الأسواق وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة حفاظًا على صحة وأرواح المواطنينومن جانبه أكد محافظ المنوفية ضرورة تشديد الرقابة علي المحلات التجارية والغذائية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المباعة وعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون علي الجميع، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.