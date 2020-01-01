ساعد على تحديد موقع "سليماني" .. إيران تعدم جاسوس عمل لصالح الـ CIA والموساد

أعلن القضاء الإيراني، صباح اليوم الإثنين، أن السلطات أعدمت شخصاً أدين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك المساعدة على تحديد موقع قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي قتل بضربة نفّذتها طائرة أمريكية مسيرة مطلع العام.وأفادت تقارير إعلامية أنه "تم تنفيذ الحكم الصادر بحق محمود موسوي مجد صباح الاثنين بتهمة التجسس لتغلق بذلك قضية خيانته لبلده إلى الأبد".وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي قد أفاد في الشهر الماضي خلال مؤتمر صحفي متلفز أن محمود موسوي مجد أدين بالتجسس على القوات المسلحة الإيرانية "، وخصوصاً فيلق القدس وأبلغ عن مكان تواجد وتنقلات الجنرال قاسم سليماني مقابل مبالغ كبيرة من كل من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.ويذكر أن مجد هاجر إلى سوريا مع أفراد عائلته في السبعينيات وعمل كمترجم باللغتين الإنكليزية والعربية في إحدى الشركات، ومع اندلاع الحرب في سوريا، اختار البقاء بينما فرّت عائلته.وأفات التقارير بأن "إلمامه باللغة العربية والجغرافيا السورية جعله مقربا من المستشارين العسكريين الإيرانيين وتولى مسؤوليات في مجموعات متمركزة من إدلب إلى اللاذقية.