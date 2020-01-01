3 حالات وفاة جراء كورونا فى فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد بجانب تسجيل 468 إصابة جديدة بالفيروس في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي لمستجدات كورونا، أن 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 3 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.