إلزام أصحاب العقارات بالشرقية بطلاء الواجهات «بيج وأخضر»

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 6980 لسنة 2020، بإلزام أصحاب العقارات (ملاك - اتحاد شاغلين) بكافة المدن بدائرة المحافظة بإنهاء و"تشطيب" واجهات البناء ودهان الحوائط الخارجية للمباني، سواء كانت مطلة أو غير مطلة علي شوارع باللون البيج والنوافذ باللون الأخضر.وشمل القرار أنه بالنسبة لمدينة الزقازيق القسم الأول ويشمل " المساكن التعاونية - فلل الجامعة - تقسيم المعلمين - تقسيم الإدارة المحلية بالزند - منشية أباظة - شارع سعد زغلول - وسط المدينة - شارع الجلاء - طلعت حرب - الصاغة - شارع طلبه عويضه وامتداده - طريق الرملية - شارع العشرين - منطقة الغشام- حي السلام - حي المستشارين "، والقسم الثاني ويشمل " الإشارة - الصيادين - الحكماء - حسن صالح - شارع وادي النيل - كفر الزقازيق البحري - شارع ترعة المسلمية - شارع عز الدين حافظ - النحال أول - النحال ثان - شارع فاروق منشيه اباظه (أبوالريش - معوض )- الحسينية (شارع المعهد الدينى) - طريق موقف المنصورة - شارع التجنيد - تقسيم الحناوي".فيما يشمل القسم الثالث " قسم يوسف بك- كفر الزقازيق البحري- عزبة الجمباز - حسن صالح - قسم الحريري- عزبه التل- محمد حسين- الحسينية - حي مبارك - منشية السادات - حي المهندسين- عزبة عبد اللطيف "، وبالنسبة لباقي المدن الشوارع من 12 متر فأكثر يجب الانتهاء في موعد أقصاه شهر أكتوبر من العام الحالي، والشوارع اقل من 12 متر في موعد أقصاه يناير 2021.كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن كلا في دائرة اختصاصه بالتأكد من قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجى للواجهات الخارجية للعقار ودهان الحوائط الخارجية بالطوب الأحمر مطلة أو غير مطلة على شوارع، وإنذار أصحاب العقارات القائمة تشطيب الواجهات ودهان الحوائط الخارجية بالطوب الأحمر فى المواعيد المحددة بالقرار، ولا يتم قبول أي طلبات للتصالح في شأن مخالفات البناء دون تشطيب الواجهات ودهان الحوائط الخارجية بالطوب الاحمر، وقطع المرافق عن العقارات التي لم يلتزم أصحابها بتشطيب واجهاتها أو دهان الحوائط الخارجية لها في المواعيد المحددة، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.