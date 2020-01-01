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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

251 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بـ«نوعية طنطا»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:44 م
الامتحانات بـنوعية
الامتحانات بـنوعية طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شدد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها خلال فترة أداء الامتحانات بكليات الجامعة للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم والحد من الإصابة بفيروس كو ونا المستجد.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن امتحانات الفرقة النهائية اليوم بكلية التربية النوعية يؤديها 251 طالبا وطالبة موزعين على 25 لجنة، لافتا إلى أن امتحانات الكلية تقام خلال الفترة من 8 يوليو الجاري وتنتهي في 26 أغسطس المقبل.

وتفقد الدكتور حمدي شعبان، عميد كلية التربية النوعية، يرافقه الدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، لجان امتحان الفرقة النهائية بقسم الإعلام التربوي بشعبتيه الصحافة والمسرح، والتربية الموسيقية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، وجود مسافة آمنة بين الطلاب والالتزام بتعقيم الطلاب قبل دخول اللجنة، وعدم السماح باستخدام أدوات غير الخاصة بالطالب، إلى جانب المحافظة على ارتداء الكمامة طوال فترة الامتحان.
الامتحانات بـنوعية طنطا
الامتحانات بـنوعية طنطا
الامتحانات بـنوعية طنطا
الامتحانات بـنوعية طنطا
الامتحانات بـنوعية طنطا
الامتحانات بـنوعية طنطا

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