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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت المنطقة الحدودية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:43 م
طائرة
طائرة
سارة شريف
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس أن قوة عسكرية تابعة له أسقطت طائرة مسيرة لبنانية تابعة لحزب الله اخترقت الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأنه سيطر عليها بعد رصدها ومراقبتها.

وقال الجيش الإسرائيلي في البيان الصادر:"قبل فترة قصيرة، رصدت قوة إسرائيلية طائرة مسيرة على ما يبدو اخترقت من المناطق اللبنانية المجال الجوي لإسرائيل واسقطتها. الطائرة المسيرة كانت تحت مراقبة قوات الجيش التي تعاملت معها بعدة وسائل"، وأكد في بيانه "سنستمر بالعمل لمنع حدوث اي اختراق للسيادة الإسرائيلية".

ومعروف أن إطلاق الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية تستخدم لأغراض التجسس والاستطلاع ورصد المواقع العسكرية.

وأفادت تقارير لبنانية أن الطائرة المسيرة التي سيطرعليها الجيش الإسرائيلي كانت تستخدم في تصوير اغنية للمنشد اللبناني حسن حرب مع فرقته الموسيقية بمنطقة بمحاذاة الجدار الفاصل بين إسرائيل ولبنان.

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