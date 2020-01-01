«الكاظمي»: زيارة السعودية تعكس النقلة النوعية في العلاقة بين البلدين

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن زيارته المقررة للسعودية، تعكس ما لها من ثقل عالمي وإقليمي كبير، متوقعا حدوث نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين.وأضاف الكاظمي، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أدرك مبكرًا أن المنطقة بحاجة ماسة للسلام ومشروع للتنمية، فأطلق رؤيته المستقبلية للسعودية، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك نسعى لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون والتضامن والتكامل.وأوضح أن زيارته للسعودية لن تكون بروتوكولية، لكنها زيارة عمل لبدء عجلة التعاون، وتحصين وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق واسعة للتكامل الاقتصادي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن السعودية والعراق تربطهما وشائج تاريخية وإسلامية ضاربة في الجذور، وأن البلدين يسعيان إلى الحفاظ على تلك المكتسبات والدفاع عن قضايا الأمة الثابتة ورفض أي تدخل في شؤون الدول العربية.وأكد الكاظمي أن الإرهاب والتأجيج الطائفي وتدخلات القوى الخارجية زادت الأوضاع سوءًا في العقد الأخير في منطقة تعاني من توترات عدة، داعيًا إلى الخروج من هذه الحلقة المفرغة التي كانت بلاده ضحيتها الأكبر.وشدد على ضرورة فهم التحديات المشتركة، وأبرزها النهاية المتوقعة لعصر النفط وتحولات الاقتصاد العالمي التي يجب أن تجعلنا نفكر بطرق مختلفة، ونعيد التركيز على التنمية والتعامل مع المشكلات الحالية والمستقبلية.وكان مقررا أن يقوم الكاظمي بزيارة للسعودية، اليوم الإثنين، لكن دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المفاجئ إلى المستشفى، أدى إلى تأجيل الزيارة.