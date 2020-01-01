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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هيفاء تعود لتصوير «أسود فاتح».. الأربعاء

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:42 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
محمد مجدي
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تعود الفنانة هيفاء وهبي مرة أخرى لبلاتوهات تصوير أحداث مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، وذلك بإحدى اللوكيشانات الداخلية بمدينة بيروت يوم الأربعاء المقبل، في العمل الذي تأجل تصويره في شهر رمضان الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وعلمت "الدستور"، أن العمل كان متوقف خلال الأيام المقبلة وتم تأجيله لأكثر من مرة بسبب ظروف سفر الفنانين المشاركين من مصر، إلا أن الجميع أصبح يتواجد هذه الأيام في لبنان، ليدخل صناع المسلسل مرة أخرى للبلاتوه لاستكمال تصوير العمل مرة أخرى.

وتعمل هيفاء على الانتهاء من تصوير المسلسل خلال فترة أقصاها شهر، حيث يتبقى لها حوالي 30 "أوردر" بمعدل "أوردر" تصوير يوميًا.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

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