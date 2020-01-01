«التضامن»: فتح 505 حضانات في 21 محافظة بشكل منظم (فيديو)

قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم فتح 505 حضانات في 21 محافظة بشكل منظم ويضمن سلامة الأبناء، لافتًا إلى أنه تم فتح الحضانات التى تتبع الإجراءات الاحترازية والتزمت بالاشتراطات الخمسة عشر التي وضعتها الوزارة.وأضاف محمود شعبان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أنه من أهم تلك الاشتراطات هي وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظًا على التباعد الاجتماعي.وأشار إلى أن الحضانة تلتزم بتوفير كاشف حراري عن بعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.