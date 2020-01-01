ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة بالخليفة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط مالك مخزن منفذ بدون ترخيص؛ لتجارة اللحوم، في منطقة الخليفة.وتبين حيازته 1،500 طن لحوم مستوردة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.