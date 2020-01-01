تحرير 1163 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، حملات موسعة استهدفت الحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1163 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.