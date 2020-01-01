ضبط صاحب مخزن بـ32 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بمدينة نصر

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط صاحب مخزن بحوزته 32 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمدينة نصر.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد رجائي، مدير مباحث تموين القاهرة، تفيد تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث قطاع التموين من ضبط مالك مخزن بدون ترخيص؛ لتجارة المستلزمات الطبية، بحوزته 32000 عبوة وقطعة مستلزمات طبية «كمامة، جيل مطهر» مجهولة المصدر.وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بمدينة نصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.