28 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغت 28 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.