جرجس شكري: «قصور الثقافة» أصدرت 24 عنوانًا أثناء أزمة كورونا

قال جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن النشر لم يتأثر بالهيئة بسبب جائحة كورونا إلا بشكل قليل جدًا متمثلًا في التباطؤ فقط في المطابع المتعاقد معها الهيئة.وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أنه منذ بداية كورونا في مصر، أصدرت الهيئة 24 عنوانًا جديدًا، وهم في انتظار صدور 32 عنوانًا آخر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن خطط النشر بالهيئة تسير بوضعها الطبيعي الذي وضعت عليه دون أي ضرر.وأوضح أن كورونا أثرت على التوزيع بسبب عدم نزول الموظفين بشكل منتظم بسبب الفيروس، لكن الكم الأكبر من خطط نشر الهيئة العامة لقصور الثقافة نفذ خلال الدورة السابقة من معرض القاهرة الدولي للكتاب وتم بيع الكتب خلاله.وأشار إلى أنهم يعدون في الوقت الحالي لخطة العام الجديد 2020 2021 لاعتمادها والبدء في تنفيذها.