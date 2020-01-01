السيطرة على حريق 5 منازل بالجبيرات فى سوهاج

شهدت قرية الجبيرات التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، نشوب حريق في أحد المنازل بالقرية وامتد لعدد من المنازل المجاورة.وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد حسام المصري، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق باشتعال النيران في أحد المنازل حتى تصاعدت ألسنة اللهب إلى البيوت المجاورة ليشتعل الحريق في خمسة منازل أخرى.وتمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج بالاشتراك مع أهالي القرية من السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحريق وقوع أي إصابات بشرية.وتم منع الحريق من الانتشار والوصول لباقى المنازل، وتم إخماده وانحصرت التلفيات بكمية من الأثاث المنزلي وبعض رءوس الماشية، وجار تحديد سبب الحريق وتحرير محضر بالواقعة وتم انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.