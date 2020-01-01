التحفظ على 5.6 طن سكر مجهول المصدر في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحفظ على 5.6 طن سكر مجهول المصدر داخل مصنع تعبئة دون ترخيص قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع "دون ترخيص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، لحيازته كميات من السكر مجهول المصدر قبل ترويجها بالأسواق.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 5،660 طن سكر حر مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.