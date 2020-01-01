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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قناة السويس» تستعد للمشاركة فى مسابقة جامعة صديقة للبيئة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:20 ص
قناة السويس
قناة السويس
مصطفى دياب
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عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الإثنين، اجتماعا وبمشاركة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري عموم القطاع، لمناقشة استعدادات المشاركة بمسابقة "جامعة صديقة للبيئة"، كما تم عرض مقترحات المشروعات التطبيقية وكذلك استعداد القطاع للمشاركة الجامعة بمبادرة المواطنة البيئية.

وقدم زكي الشكر والتقدير لرئيس الجامعة ونوابها وعمداء وكلاء الكليات على المجهود الكبير الذي يتم بذله أثناء تحانات امتحانات  الفرق النهائية  وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجامعة والكليات.

وبدأ المجلس اجتماعه بالتصديق على الجلسة السابقة ثم استعراض الموضوعات، ثم مناقشة مقترح تطبيق متطلبات الاستدامة البيئية بجميع منشآت الجامعة للحد من البصمة الكربونية، والتي تعد مصدراً لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النشاطات المتنوع، وهي أحد العوامل الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تفعيل اللائحة المالية والإدارية ولوحدة "تعليم الكبار وحدة ذات الطابع الخاص" بعد تعديلها.

كما أحاط المجلس علمًا ببعض قرارات مجلس كلية الصيدلة بشأن اعتماد تشكيل لجنة الموارد الذاتية واعتماد تشكيل اللجنة المنظمة لملتقي التوظيف واعتماد تشكيل لجنة تبادل الخبرات، وأخيرًا قام وكلاء الكليات بعرض لتقرير إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

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