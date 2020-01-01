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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استبعاد 5 مرشحين وقبول أوراق 35 في انتخابات الشيوخ بسوهاج

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:18 ص
انتخابات الشيوخ بسوهاج
انتخابات الشيوخ بسوهاج
محمود عبد العال
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استبعدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحكمة سوهاج الابتدائية برئاسة المستشار فرج إبراهيم الحداد، 5 مرشحين لعدم استكمال أوراق ترشحهم حتى، أمس الأحد، ليصبح إجمالي عدد طلبات الترشح التي جرى قبولها مبدئيًا 35 طلبًا.

وأسماء المرشحين المُستبعدين هم: ياسر صلاح محمد فهمي وشهرته ياسر صلاح الدين، علي جمال عبدالمنعم علي، بيشوي أنور داوود غبريال وشهرته بيشوي الصايغ، محمد علي دياب غانم وشهرته محمد دياب، جاد الله جاد عبدالرحمن محمد وشهرته جاد الزناتي.

بينما جاءت قائمة المرشحين الذين جرى قبول طلبات ترشحهم كالتالي:

مجدي أحمد محمد خراجة وشهرته مجدي القاضي، محمود عبدالرحيم أبوسديرة وشهرته محمود أبوسديرة، عبدالحكيم حساني أحمد محمد وشهرته عبد الحكيم العش، أحمد فوزي محمود أحمد وشهرته أحمد فوزي عبدالكريم، مصطفى قدري مصطفى الشريف. عمر عثمان أبوزيد عبد العال، مصطفى محمد مصطفى علي، محمود سيد بخيت حماد، مصطفى محجوب محمد عطا وشهرته مصطفى محجوب الهواري، ضياء الدين جمال أبو ضيف وشهرته جمال الدين صبري، حمدي السيد سليمان علي. أحمد جبر أحمد حسن وشهرته أحمد جبر مكي، نورالدين مصطفى أحمد رضوان الشقيري، عنتر محمد أحمد عبدالعال، أحمد عبدالعال حسن حمودة، عبداللطيف جمال عبداللطيف محمد وشهرته عبد اللطيف أبوالشيخ. عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن أحمد، أيمن حسني كامل، عزيزة عبد سليمان، علاء الدين محمد علي عبدالمجيد، محمد مصطفى أحمد محمود نصر، خالد حسني أحمد محمد وشهرته خالد العيسوي، أحمد ناصر محمود حافظ الشريف وشهرته أحمد الشريف. أسامة محمد الأمين حسن أبوكريشة وشهرته أسامة أبوكريشة، صلاح أحمد خلف جامع، عبدالواحد حلمي أمين محمد، أحمد عبداللاه حمدون أبوزيد، عامر عثمان عبدالباسط عباس وشهرته دكتور عامر العلمي، خالد محمد علي السمان وشهرته خالد دراز. هاشم محمد محمد هاشم وشهرته العمدة هاشم، عادل محمود علي إبراهيم وشهرته عادل الخلفي، إسماعيل فاروق إسماعيل أحمد وشهرته إسماعيل أبوكريشة، حسام مهني صادق عبد الجواد، وائل بدر أحمد سيد وشهرته وائل بدر صقر، مجدي بديع لبيب قلتي وشهرته مجدي فلتس.

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