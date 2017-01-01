كورونا يصيب 90 حالة جديدة بالتشيك

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جمهورية التشيك إلى 13 ألفاً و945 حالة، بعد تسجيل 90 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر "راديو براغ الدولي" اليوم الإثنين، أن أغلب حالات الإصابة الجديدة تم تسجيلها في منطقة مورافيا سيليزيا بشمال شرق البلاد، ما حدا بالسلطات إلى تشديد القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا بالمنطقة، وإعادة فرض ارتداء الكمامات وتقييد فترات عمل المطاعم.وأشار الراديو إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في التشيك بلغ 359 حالة حتى الآن، بينما تم تسجيل تعافي 8 آلاف و760 حالة إصابة.وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.