وزير العدل تتابع عمل تطبيق «أرغب في عمل توكيل»

يتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، عمليات تطوير مكاتب الشهر العقاري وتجربة تطبيق "أرغب في عمل توكيل" بالقاهرة والجيزة والإسكندرية لتقليل التكدس بمكاتب الشهر العقاري.وشهدت الوزارة خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين المستشار عمر مروان وزير العدل، وممثلي نادي الشهر العقاري والعاملين بالمصلحة، من أجل إيجاد حلول لتخفيف الزحام بمكاتب التوثيق، ونشر الرقمنة والتكنولوجيا.ووضعت الوزارة خطة لتجديد كافة مكاتب الشهر العقاري، على ثلاث مراحل كل مرحلة 6 شهور، بداية الشهر الحالي وتنتهي بعد عام ونصف.وفعلت أمس الأحد تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني play store ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية.ويشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS" ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.وجديد بالذكر أن التطبيق قد بدأ تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة، ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.