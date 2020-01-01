رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل تتابع عمل تطبيق «أرغب في عمل توكيل»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:18 ص
عمر مروان
عمر مروان
حسام محفوظ
طباعة
يتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، عمليات تطوير مكاتب الشهر العقاري وتجربة تطبيق "أرغب في عمل توكيل" بالقاهرة والجيزة والإسكندرية لتقليل التكدس بمكاتب الشهر العقاري.

وشهدت الوزارة خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين المستشار عمر مروان وزير العدل، وممثلي نادي الشهر العقاري والعاملين بالمصلحة، من أجل إيجاد حلول لتخفيف الزحام بمكاتب التوثيق، ونشر الرقمنة والتكنولوجيا.

ووضعت الوزارة خطة لتجديد كافة مكاتب الشهر العقاري، على ثلاث مراحل كل مرحلة 6 شهور، بداية الشهر الحالي وتنتهي بعد عام ونصف.

وفعلت أمس الأحد تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني play store ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ويشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS" ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.

وجديد بالذكر أن التطبيق قد بدأ تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة، ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

«أكسفورد» تعلن نتائج لقاح كورونا وتكشف سعره غدا

الإمارات تتلقى أول إشارة من «مسبار الأمل»

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيل سحرية تجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى في ظل كورونا

حقيقة تأثير زيت الخروع على الرجال

العلاج الهرموني التعويضي أكثر مقاومة للعدوى البولية لدى النساء

كيفية حساب ضريبة المرتبات 2020 excel

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

جرجس شكري: «قصور الثقافة» أصدرت 24 عنوانًا أثناء أزمة كورونا

«الثقافة التونسية» تنعى السينمائي الشريف بوسنينة

يحيى الرخاوي يناقش «مستويات الحلم ودلالاته» اليوم

الوقاية خير من العلاج في «ثقافة المنيا»