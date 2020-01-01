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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف وظريف يبحثان غدا فى موسكو الاتفاق النووى الإيرانى

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:17 ص
لافروف وظريف
لافروف وظريف
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أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيبحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو غدًا. الثلاثاء، الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال كابولوف، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الإثنين،" إن الموضوع الرئيس للمباحثات بين الوزيرين سيكون خطة العمل الشاملة المشتركة، وستأتي بعد ذلك العلاقات الثنائية والوضع في سوريا".

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