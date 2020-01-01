الكنيسة الكاثوليكية تودع الأسقف بطرس حرفوش

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، إن بلدة بكاسين وابرشية صيدا المارونية ودعت في مأتم مهيب المغفور له الأسقف بطرس حرفوش الوكيل البطريركيّ الأسبق في باريس، بحضور ممثل غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المطران بولس مطر، والمطارنة مارون العمار مطران الابرشية، والمطران انطوان نبيل العنداري، ولفيف من الكهنة. وبعد وصول الجثمان ترأس المطران العمار الذبيحة الإلهية في كنيسة السيدة حيث سجّي الجثمان حتى الرابعة بعد الظهر.وأضاف مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بعدها انطلق موكب التشييع إلى كنيسة القديسة تقلا وأقيمت الصلاة الجنائزية.و تمّت تلاوة الرقيم البطريركيّ ومما جاء فيه أنه كان متفانيًا في خدمة الشباب اللبنانيين المقيمين في البيت اللبناني الفرنسي وبالوافدين من لبنان أثناء الحرب اللبنانية المشؤومة، وفي خدمة رعيّة سيدة لبنان منشطًا الحياة الروحية والرعوية والإدارية فيها مع عناية خاصة بالشبيبة، وتميز بمشاركته الفعالة في مؤتمرات وندوات ولقاءات بفضل ثقافته المشرقيّة والغربيّة ونظرته الثّاقبة ورأيه السّديد، وعرف برجل الكلمة المشرقة والحّرة والثّبات والصّبر والصّمود والصّداقة المخلصة ورمم البيت اللبناني وكاتدرائية سيّدة لبنان وألبسها حلةً جميلة.