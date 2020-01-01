محافظ كفر الشيخ يبحث سبل حل المعوقات في مخالفات البناء

بحث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سبل حل معوقات ومشاكل المواطنين، بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مكلفًا بتذليل جميع العقبات وحل المشكلات، وتشكيل لجنة للمتابعة برئاسة السكرتير العام.وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى دعوة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات.جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد.