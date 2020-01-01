«الثقافة التونسية» تنعى السينمائي الشريف بوسنينة

نعت وزارة الثقافة التونسية، رحيل السينمائي الشريف بوسنينة، الذي وافته المنية اليوم الإثنين، ويعتبر واحدا من أبرز وأهمّ صنّاع السينما في تونس.من جهتها، تقدمت شيراز العتيري، وزيرة الثقافية التونسية باسمها وباسم كافة العاملين في الوزارة بأحرّ عبارات التعزية والمواساة لعائلة الفقيد وأقربائه وكل مكوّنات الساحة الثقافية السينمائية في تونس.ويشار إلى أن بوسنينة، عمل الراحل الشّريف بوسنينة في مخابر قمّرت التابعة للشركة التونسية للتنمية السينمائية والإنتاج "SATPEC " منذ انطلاقها.كان مسؤولا عن تحميض وطبع الأفلام، مّا أسهم في إرساء اللّبنات الأولى للصناعة السينمائية في دولة الاستقلال.