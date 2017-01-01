61 ألفًا و487 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 3 ملايين و773 ألفا و260 شخصا على الأقل.وأوضحت الجامعة -بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أنه تم تسجيل 61 ألفا و487 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 415 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و534 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.