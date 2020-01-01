تعطل الخط الثانى من مترو الأنفاق

قال أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمي باسم شركة المترو، إن هناك عطلا فنيا فى أحد قطارات الخط الثانى بمحطة جامعة القاهرة.وأوضح عبدالهادى أنه سيتم تشغيل قطارات المترو من شبرا الخيمة حتى جامعة القاهرة بالاتجاهين، ومن جامعة القاهرة حتى المنيب اتجاه واحد فقط.وأشار إلى أنه جار سحب القطار المعطل.