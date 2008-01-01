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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار الذهب فوق 1800 دولار بفعل تنامي مخاوف كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:54 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين لترسخ أقدامها فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم نفسيا، إذ تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن صعود الدولار كبح المكاسب.

وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1808.92 دولار للأوقية. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1809.50 دولار، دون تغير يذكر.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، "ثمة مؤشرات فنية على أن الدولار الأمريكي قد يرتفع وربما لهذا السبب نرى المتعاملين في سوق الذهب يرفعون الغطاء عن السعر في الوقت الحالي".

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يزيد تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2008.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 836.91 دولار، بينما استقرت الفضة دون تغير عند 19.32 دولار.

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