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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 23 من قوات الأمن فى هجمات لطالبان بشمال أفغانستان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:46 ص
هجمات لطالبان بشمال
هجمات لطالبان بشمال أفغانستان
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أعلنت مصادر أمنية أفغانية عن مقتل 13 على الأقل من أفراد قوات الأمن وإصابة 10 آخرين في هجمات شنتها عناصر لحركة طالبان في إقليم قندوز بشمال البلاد.

وأوضحت المصادر- حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، وتسبب في مقتل 9 على الأقل من أفراد الشرطة و4 جنود، إلى جانب إصابة 10 آخرين عندما هاجمت عناصر طالبان نقاط تفتيش أمنية في مدينة قندوز، فيما تمكنت قوات الأمن من صد الهجوم بعد اشتباكات استغرقت ثلاث ساعات.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات أوقعت قتلى وجرحى بين صفوف حركة طالبان، إلا أنه لم يتسن بعد تحديد عددهم.. فيما لم يصدر بعد تعليق من طالبان بشأن الهجوم.

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