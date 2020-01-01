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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتفاق أوروبي وشيك يدفع اليورو لذروته في 4 أشهر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:46 ص
اليورو
اليورو
وكالات
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قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر مقابل الدولار اليوم الإثنين، مدعوما بقول زعماء أوروبيين إن تقدما تحقق في محادثات للاستدانة المشتركة من أجل مساعدة اقتصاداتهم.

تقدم اليورو 0.2% إلى 1.1452 دولار، بعد أن صعد إلى 1.14555 دولار، أعلى مستوى له منذ مارس، إذ بدا أن قادة الاتحاد الأوروبي قاب قوسين أو أدنى من كسر الجمود بشأن صندوق تعاف اقتصادي مقترح حجمه 750 مليار يورو (858.30 مليار دولار).

رُفعت المحادثات المضنية اليوم، وقال المستشار النمساوي سبستيان كورتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته،‭ ‬إن تقدما تحقق.

وقال روته، إن المحادثات كانت على وشك الانهيار، لكن رئيس القمة يعكف حاليا على مقترح لحل وسط أوروبي جديد.

وقال كيوسوكي سوزوكي، مدير الصرف الأجنبي في سوسيتيه جنرال: "يبدو أن الاتحاد الأوروبي يوشك على تجاوز عقبة كبيرة إذا توصلوا إلى اتفاق، فإن اليورو قد يتطلع إلى نطاق تداول جديد، ربما 1.14-1.16 دولار، بدلا من نطاق 1.11-1.14 دولار الذي لازمه لفترة".

وهبط الجنيه الاسترليني 0.2% ليسجل 1.2541 دولارا، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.10% إلى 0.6987 دولار أمريكي.

وهبط الين الياباني 0.2% إلى 107.29 ين للدولار.

ولم تتأثر العملة ببيانات تظهر تهاوي صادرات اليابان 26% في يونيو مقارنة بها قبل عام، في قراءة أسوأ من التوقعات.

واستقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عند 6.9853 للدولار، في نزول طفيف فحسب عن ذروة 4 أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي عندما بلغ 6.9806.

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