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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة تحويل «اللغة الأجنبية الثانية» لمادة نشاط

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:40 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة الشائعة المنتشرة عن تحويل اللغة الأجنبية الثانية لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع "الدستور"، إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة واللغة الأجنبية الثانية كما هي ولم يصدر أي قرار بشأنها.

وكان وزير التعليم كشف عن خطة العام الدراسي المقبل الاستثنائي في ظل أزمة كورونا، وأضاف وزير التربية والتعليم، وقال إنه بالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال، سيكون الحضور إلى المدارس يوميًا، لأنهم في حاجة إلى التعامل المباشر مع المدرس.

وأضاف أنه من الصف 4 ابتدائي حتى الثانوي، سيتم التعامل بأشكال متناسبة مع الفئة العمرية، مشيرًا إلى أن طلاب المرحلة الثانوية من الممكن أن تكون نسبة حضورهم في المدارس يومين في الأسبوع.

أما عن طلاب المرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاث، قال الوزير: "الطلاب سيحضرون إلى المدرسة بعض الأيام في حين يستكملون العملية التعليمية باقي الأيام من البيت، لكن الأمر يحتاج بعض الإجراءات".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التلاميذ من 4 ابتدائي لـ6 ابتدائي سيحضرون في المدارس معظم أيام الأسبوع ولن يتغيبوا إلا يوم واحد على سبيل المثال.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الصورة النهائية للعام الدراسي لم تتبلور بعد بالكامل، مؤكدًا أنه في جميع الأحوال فالوزارة مهتمة جدًا بأن يتم الالتزام بالمسافات الآمنة داخل جميع الفصول.

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