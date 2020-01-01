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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يهبط مع مخاوف من انتكاس الطلب على الوقود

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:39 ص
النفط
النفط
وكالات
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره من جراء الارتفاع في وتيرة إصابات فيروس كورونا بأنحاء العالم.

وكان خام برنت منخفضا 36 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 42.78 دولار للبرميل، بعد أن انخفض قليلا الأسبوع الماضي.

وهبط الخام الأمريكي 34 سنتا أو 0.8% إلى 40.25 دولار للبرميل، بعد أن زاد 4 سنتات الأسبوع الماضي.

وأصيب أكثر من 14.5 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وتوفي أكثر من 604 آلاف بمرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه الفيروس، وفقا لحصيلة جمعتها وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في "فيليب فيوتشرز": "جائحة فيروس كورونا اللامتناهية قد تجبر الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل مما سيبطئ النمو الاقتصادي ويكبح الطلب على الطاقة".

وفي حين تعافى الطلب على الوقود من تراجع بنسبة 30% في أبريل بعد أن فرضت الدول في أنحاء العالم إغلاقات عامة صارمة، فإن استهلاكه مازال دون مستويات ما قبل الجائحة، ويشهد طلب التجزئة الأمريكي على البنزين تراجعا من جديد مع تنامي الإصابات.

وانخفضت واردات اليابان من النفط 14.7% في يونيو مقارنة بها قبل عام، حسبما أظهرته الأرقام الرسمية اليوم، لكن التراجع جاء أقل بكثير من هبوط مايو أيار البالغ 25% على أساس سنوي.

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