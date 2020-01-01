رؤية تحليلة لأسواق الذهب وتوقعات التداول

أنهى الذهب الذهب تداولاته الأسبوع الماضي وسط اتجاه عرضي بين مستويات المقاومة عند 1813.35 دولارا للأونصة ومستوى الدعم عند 1793.09 دولارا، وعلى مستوى السعر المحلي عيار 21 بين أعلى سعر للجرام عند 803 و801 جنيه مصري.وقال أسامة زرعي، الخبير والمحلل المالي والاقتصادي لـ"الدستور"، إن شهية المستثمرين ما زالت متذبذبة بين غياب الأرقام الاقتصادية الأمريكية والخوف من تصاعد الأأحداث بينها والصين، والمتوقع أن تتصاعد بين البلدين إثر زيادة حدة التوترات بين البلدين بعد أن شبه مسؤول أمريكي مؤسسات الدولة الصينية بشركة شرق الهند المستعمرة في بريطانيا.ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معظم تمركزات بكين في البحر بأنها غير قانونية، حيث قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد آر ستيلويل في مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ بمركز أبحاث في واشنطن، إن شركة النفط العملاقة CNOOC وغيرها من الشركات تعمل بنظام "ضرب الكباش" لتخويف الدول الأخرى، وبينما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إإن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد فرض مزيد من العقوبات على كبار المسؤولين الصينيين بسبب أفعالهم في هونج كونج أو بشأن قضايا أخرى، على الرغم من إشارة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بلادها ما زالت ملتزمة بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه مع الولايات المتحده رغم تدهور العلاقات.ووفق التحليل الفني، توقع زرعي أنه يستمر الذهب في الاتجاه الصاعد بعد اختراق 1813.22 دولارا لتكون أول مستهدفاتنا السعريه عند 1815 دولارا ومن ثم 1820 دولارا، ليكون أخر مستهدفاتنا عند مستويات 1828 دولارا للأونصة.